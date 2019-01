Roma, un altro clochard morto per il freddo: trovato a piazza Irnerio

Un clochard, di circa 50 anni, è stato trovato morto stamattina nel parco alle spalle di un'edicola in piazza Irnerio. A lanciare l'allarme al 118 è stato il proprietario dell'edicola che ha trovato il corpo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del senzatetto. Sul posto anche la polizia. L'uomo è morto per cause naturali, probabilmente complice il freddo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dall'inizio dell'anno sono già quattro i clochard morti: chi avvolto dalle fiamme accese per riscaldarsi, chi sull'argine del Tevere o su una panchina con treppe poche coperte per riparsarsi dal freddo. Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA