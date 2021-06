Claudio Puoti morto per infarto: domani i funerali a piazza Sempione del candidato sindaco PC

Claudio Puoti è morto per un infarto. Medico in forza nella sanità pubblica in provincia di Roma e candidato sindaco per il Partito Comunista di Marco Rizzo, è deceduto nella notte. La notizia è stata data dal segretario generale del PC su Facebook: «Una notizia tremenda – si legge nel post –. Purtroppo questa notte il nostro ‘sindaco’ Claudio Puoti è mancato per un infarto. Il mio dolore è assoluto. Se ne va un amico caro. Porto le più sentite condoglianze a nome della Federazione di Roma e di tutto il Partito Comunista che si stringe attorno alla famiglia». Rizzo indica poi che i funerali si terranno domani alle 12 a piazza Sempione a Roma.

LE CONDOGLIANZE - Centinaia di commenti hanno invaso il post inserito dal segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo. «Che immenso dolore, ciao Claudio non ti dimenticheremo», scrive Salvatore. «Siamo attoniti. Un abbraccio alla famiglia e ai compagni del Lazio. Sentite condoglianze dai compagni di Cagliari. È un grande dolore», aggiunge Marxina. Mentre Luca aggiunge: «A nome di tutti i compagni di Cumpanis Genova le più sincere condoglianze. Che la terra ti sia lieve».