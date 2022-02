Giovedì 3 Febbraio 2022, 08:57

Esce a cercare il cane, inciampa (o scivola), cade e muore per una ferita alla testa che risulta fatale. Ha perso la vita in questo modo l'82enne Claudio Fiorucci, di Santa Marinella, con i tentativi di soccorso risultati inutili.

Martedì pomeriggio l'anziano, che viveva da solo presso la Rimessa della Guardiola, in zona Perazzeta è uscito per cercare il cagnetto scappato. Prima la ricerca in giardino, poi poche decine di metri casa e la caduta, avvenuta nelle campagne dei dintorni dell'abitazione.

LE IPOTESI

Forse una scivolata, una perdita di equilibrio sull'erba umida e l'impatto a terra che non gli ha concesso scampo. Il figlio, non avendo notizie del padre dopo circa un'ora, è andato personalmente a cercarlo, dapprima in casa poi fuori finché non lo ha trovato.

Ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Santa Marinella e i sanitari della Misericordia. Questi ultimi sono giunti nella località di campagna anche con l'auto medica, ma non gli è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'anziano. L'assenza di ferite sul corpo ha consentito di escludere la morte violenta, pertanto è stato possibile restituire subito ai familiari il corpo di Fiorucci. Addolorati questi ultimi, specie i nipoti che lo ricordano come uno zio affettuoso.

Ma anche sui social in molti hanno voluto ricordare la figura di Claudio Fiorucci, quando si è sparsa la voce della sua scomparsa. I conoscenti parlano di un uomo ancora energico nonostante l'età. Era conosciuto perché girava nella Perla con il suo Ape Piaggio e spesso lo si trovata a curare il suo orto, zappa in mano. Moltissime le persone che lo hanno avuto modo di apprezzarlo e per questo nella cittadina balneare in tanti sono scossi e addolorati per la morte dell'82enne.