Giovedì 16 Dicembre 2021

Ci siamo, la grande notte delle stelle di Miss Mondo è arrivata. Claudia Motta, 21 anni, la romana "angelo biondo" di Velletri , stasera (alle 2 ore italiana della notte tra oggi e domani), cercherà di realizzare il suo sogno, quello tutti i Castelli Romani e anche della Capitale, di portare all'Italia la corona di Miss Mondo dal contest della finale di Porto Rico ai Caraibi. Claudia sfilerà con al tre 97 candidate sul palco del Coliseum a San Juan di Porto Rico (capace di contenere quasi 19mila spettatori) nella 70a edizione di Miss World. Migliaia i messaggi di auguri alla giovane dalle persone iscritte ai Gruppi Facebook dei Castelli e anche da Roma. «Daje Claudiaaaa», «In bocca al lupo!», «Facciamo tutti il tifo per te».

Claudia, super-valletta in tv con Piero Chiambretti , ieri era in spiaggia a Porto Rico, una delle gemme dei Caraibi, per gli ultimi preparativi in vista di questa sera. «Sono le ultime ore frenetiche, sono agitata ed emozionata, però facendo le prove dalla mattina alla sera - dice Claudia - non ho il tempo per fermarmi e riflettere, due giorni fa abbiamo partecipato anche alla cena di Gala di beneficenza dove sono stati esposti tutti i nostri progetti (beauty with a purpose) e ogni ragazza ha donato un regalo da mettere all’asta, per l’Italia ho regalato una maglietta di Totti autografata, adesso non vedo l’ora di salire sul palco per far vedere quello che sono realmente».

Claudia venerdì, dopo la finalissima di stasera, tornerà dalla sua famiglia e dalla sua San Bernardo Molly che non vede da un mese e lunedì sarà nei panni dell’Angelo biondo in Tv nel talk di Piero Chiambretti Tiki Taka: «Per il programma cercavo una presenza femminile che impersonasse un angelo - dice Piero Chiambretti - la ricerca andava verso una figura esile, bella, bionda, eterea, non terrena, come gli angeli raffigurati nei quadri del ‘400 e ‘500 italiano, in Claudia ho trovato tutto questo. E’ una ragazza giovane ma che ha le idee chiare, nello stesso tempo sa che il così detto pezzo di carta è meglio di qualunque altra cosa, anche se arrivare tra le 100 ragazze più belle del mondo, qualunque sarà il risultato, è già un grande traguardo, ma deve sapere che fare il magistrato o l’avvocato e la modella internazionale la renderebbe unica».

Un augurio per la finale anche dalla sorella Alice ed Eleonora, la migliora amica di Claudia che conosce da 14 anni da quando alle superiori erano compagne di banco: «A Claudia le faccio un augurio speciale dicendole Bla, lei capirà - dice Eleonora - abbiamo fatto tutto insieme dallo studio, alla notte prima degli esami alle vacanze in Sardegna, siamo rimaste inseparabili». Un augurio affinché Claudia voli sempre più in alto, anche dal resto delle “Winx” le amiche Aurora e Valentina, il club delle quattro fatine inseparabile della Rainbow. La pandemia non ha risparmiato neanche Miss Mondo e Porto Rico, infettando la rappresentante dell’Indonesia e altre 7 candidate (3 dell’Africa, 2 dell’Asia e 2 Latine). Le candidate se non produrranno un test negativo non potranno salire sul palco della finale. Una preoccupazione in più per le ragazze per la loro salute che potrebbe fare passare il concorso anche in secondo piano.