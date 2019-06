Claudia Ferri sarà la testimonial del Lazio Pride: Anna Tatangelo cantò la sua storia a Sanremo

Sarà Claudia Ferri la testimonial del Frosinone Lazio Pride - Orgoglio Ciociaro che si terrà a Frosinone il 22 giugno alle ore 15:30 con partenza da piazza Salvo d'Acquisto.

Claudia Ferri è una famosa make up artist originaria di Sora. «Porterà l’esperienza diretta della difficoltà di vivere la discriminazione in provincia, in questo caso raccontando le difficoltà incontrate durante il percorso di transizione» hanno dichiarato i portavoce di Lazio Pride Fabrizio Marrazzo, Anna Claudia Petrillo e Richard Bourelly.

La Ferri è nota alla cronaca perché nel 2008 Anna Tantangelo, anch’essa di Sora, le dedicò il brano “Il mio amico” con cui partecipò a Sanremo, arrivando seconda, e duettando insieme a Michael Bolton. «Questo Pride sarà dedicato proprio alle persone trans, che oggi, a 50 anni dal primo Pride di New York lanciato proprio da una donna trans, subiscono ancora una forte discriminazione da parte della società».

