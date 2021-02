La Procura di Velletri ha disposto l'autopsia sul corpo di Claudia Acciarino. L'esame autoptico dovrà stabilire le cause della morte dell'escursionista romana avvenuta la scorsa settimana sui Monti Lepini. La giovane di 36 anni, appassionata di montagna, giovedì 28 gennaio si era avventurata lungo i sentieri alle pendici del Monte Semprevisa. Lungo la passeggiata è caduta sul ghiaccio e scivolata lungo una scarpata per circa duecento metri, tra la vegetazione.

Intorno alle 16.30 ha chiamato il numero unico di emergenza, che ha attivato i Vigili del Fuoco, supportati da Carabinieri, Protezione civile locale e Soccorso Alpino. Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 2 della mattina successiva, in condizioni meteo difficili e su un terreno coperto di ghiaccio. Durante i soccorsi anche un Vigile del Fuoco è caduto lungo la stessa scarpata ed è stato ricoverato al "Gemelli" di Roma per qualche giorno. Un elicottero dell'Aeronautica militare partito da Pratica di Mare è infine riuscito a recuperare la ragazza soltanto al secondo tentativo, per poi portarla al "San Camillo" di Roma, dove i medici hanno dichiarato il decesso.

Quando è stata trovata, Claudia aveva ai piedi delle scarpe da ginnastica. Aveva lasciato la sua macchina a Pian della Faggeta, nel territorio di Carpineto Romano e si era avventurata sui monti. Era sola? Per accertarlo i Carabinieri di Colleferro hanno effettuato dei sopralluoghi sull'altopiano lepino dopo che il sindaco di Carpineto, Stefano Cacciotti, ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea dell'area montana. Dai sopralluoghi sarebbe emerso che Claudia era sola.

L'appello del sindaco di Carpineto Romano agli escursionisti: «Siate prudenti»

Quello di Claudia Acciarino è soltanto il più grave tra gli incidenti che si stanno verificando in montagna. Nelle ultime settimane sui Monti Lepini ce ne sono stati diversi, tanto che il sindaco di Carpinto Romano ha rivolto un appello agli escursionisti, chiedendo «un'attenzione particolare». «Se c’è una cosa che la terribile tragedia ci ha insegnato - ha detto Cacciotti -, è che non si possono percorrere sentieri montani senza attrezzatura e abbigliamento adeguati. La nostra montagna regala esperienze straordinarie e paesaggi incantevoli ma, come abbiamo visto, purtroppo in questi giorni sa essere tanto affascinante quanto spietata se non si osservano le regole più elementari dell’escursionismo. Perciò siate prudenti - ha concluso il sindaco - e soprattutto evitate di avventurarvi se non avete una discreta esperienza alle spalle o se le condizioni meteorologiche non lo consentono».

Il sogno di Claudia è ancora vivo e "in marcia"

Claudia era un'appassionata di montagna e di musica. Si definiva «musicista e già socia di uno dei locali più stimati e innovativi di Roma, il Dal Verme (RIP)». Lavorava in un negozio di dischi e libri a Roma, l'Inferno Store di via Nomentana. Sognava di ristrutturare il locale per adibirne una parte a sede sociale della costituenda associazione di promozione sociale e culturale “WOODoo”. L'intenzione era quella di creare uno spazio in cui ospitare in maniera continuativa e partecipata attività culturali e sociali aperte al territorio. Un ambiente «sempre disponibile per la consultazione di libri, riunioni per collettivi e gruppi informali, luogo per prove teatrali e lezioni di musica, proiezioni cinematografiche, workshop formativi, spazi per postazioni smart-working».

L'aspirazione era condivisa da Martina Ronca, animatrice, insieme a Claudia, dell'Inferno Store. «In questo momento così delicato - avevano scritto insieme a dicembre -, sentiamo la necessità di avere un presidio sociale e culturale inclusivo, attivo e dinamico, in opposizione all’indebolimento e alla sottovalutazione di quello che significano i termini comunità, socialità, cultura aggregativa, cultura inclusiva, musica, espressione artistica e diversità all’interno dei territori e di conseguenza il reale benessere dell’individuo».

Per realizzare il loro sogno il 9 dicembre scorso avevano lanciato insieme una raccolta fondi tramite la piattaforma di crowfounding "Produzionidalbasso". L'obiettivo era di raccogliere i soldi per ristrutturare il locale e costruire «un polo culturale e sociale aperto a tutte le individualità attraverso iniziative animate da un forte spirito diy». Oggi quella raccolta fondi è ancora attiva e le donazioni sono in corso. Servono 3500 donazioni, ricompensate con t-shirt, poster e shopper disegnati in esclusiva e in edizione limitata da artisti, illustratori e fumettisti. Per ora i donatori sono 113 ma mancano ancora 308 giorni al termine della raccolta fondi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA