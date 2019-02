Civitavecchia, sgomberata ex fabbrica e controlli in 4 negozi alimentari: sanzioni per cibo senza etichette

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, con la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio del comprensorio cittadino. All’alba, i militari della Stazione Civitavecchia hanno fatto scattare il blitz in uno degli appartamenti di proprietà della fabbrica dismessa di via Amba Aradam dove, da diversi giorni, erano stato notato un diverso via vai di giovani. All’interno sono stati trovati 8 cittadini nigeriani, tra i 30 e 37 anni, che avevano occupato abusivamente lo stabile e lo avevano deturpato. A seguito della perquisizione, effettuata anche con l’ausilio delle unità cinofili della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia, sono stati rinvenuti 10 g di marijuana e un bilancino di precisione. Tutti dovranno rispondere di occupazione abusiva di edifici e deturpamento di cose altrui. Due degli uomini sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e un altro ancora è stato deferito per falsità materiale: aveva falsificato la propria carta d’identità. Nel corso dei controlli, per cui sono state impiegate oltre 20 unità dell’Arma locale e dei militari del NAS di Roma, sono state controllate anche una pescheria, un forno e un bar del centro per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitario. Risultato: 4 sanzioni ai titolari degli esercizi ispezionati per mancata etichettatura di rintracciabilità degli alimenti e inosservanza delle norme igienico- sanitarie, per il valore complessivo di euro 6000. Nell’ambito dell’attività, i militari hanno eseguito controlli ai “Canapa Store” cittadini rinvenendo 170 confezioni di cannabis sativa, del peso complessivo di gr.425 artigianalmente confezionata, mancante dei documenti fito farmacologici indicanti la provenienza e la certificazione del principio attivo e deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un avventore trovato nel locale con 23 gr. di hashish e 4.000,00 euro verosimilmente provento della sua illecita attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA