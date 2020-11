Civitavecchia, la mostra fotografica di Roberto Rocco al centro La Scaglia

É stata inaugurata al Centro commerciale La Scaglia a Civitavecchia la mostra fotografica “Civitavecchia Waterfront/Frammenti di una città-porto, tra tradizione e innovazione”, curata da Marco Eugenio di Giandomenico dell’Accademia di Brera. Gli scatti sono di Roberto Rocco e indagano il rapporto della città con il territorio, con il suo mare ed il suo porto. In un momento storico difficile come questo, in cui i musei e le gallerie d’arte sono chiusi al pubblico, l’esposizione vuole favorire la diffusione della cultura trasformando “La Scaglia” in un totem della comunicazione e in una vera e propria galleria d’arte 2.0.

APPROFONDIMENTI CULTURA Civitavecchia, la mostra fotografica di Roberto Rocco al centro La... L'EMERGENZA Covid, nuovo record di positivi a Civitavecchia e nel comprensorio NEWS Roma, sul Tevere con la barca elettrica, si potrà attraversare... PORTO Civitavecchia, il nuovo dpcm in arrivo ferma tutte le crociere TRAFFICI E LOGISTICA Porto di Civitavecchia e Blu Economy, la Regione Lazio punta sul...

Civitavecchia, via libera ai progetti per la collettività: vi lavoreranno i percettori del reddito di cittadinanza

«I container, da oggi, – afferma la direttrice del Centro Francesca Ferri – entreranno a far parte della nostra identità perché La Scaglia è parte integrante di questa straordinaria realtà: marittima, industriale, commerciale, in continuo fermento ed evoluzione. Siamo tutti legati ad un’unica “rete” e gli scatti di Rocco non fanno che testimoniare questo indissolubile binomio tra tradizione e innovazione. In Italia il futuro delle più importanti aree industriali dismesse ha spesso a che fare con la relazione tra la città e l’acqua. Zone di forte criticità e di altrettante evidenti opportunità, da anni all’attenzione di politici e investitori privati, anche con progetti strategici, ma senza quei risultati che si riscontrano in capitali internazionali».

I locali del Centro commerciale La Scaglia diventeranno dunque spazi espositivi permanenti delle opere di Rocco, permettendo ai fruitori un tuffo nella “grande bellezza” delle immagini dell’artista romano, che ritraggono landscape originali e controversi della zona portuale, del litorale e dei monumenti cittadini. Le immagini esposte, raccontano di aree da sempre vissute come un problema ma nel contempo di processi virtuosi, di iniziative pubblico-private che hanno segnato un cambio di passo, di battaglie vinte che hanno restituito centralità e qualità a luoghi marginali e degradati.

Porto di Civitavecchia e Blu Economy, la Regione Lazio punta sul rilancio

Foto perlopiù in bianco e nero dal forte impatto emotivo, che ci trasportano in un viaggio fantastico, visionario e unico come un manifesto sulla vita della città e il suo rapporto con il territorio. Con questi scatti, Roberto Rocco ci restituisce una Civitavecchia inedita e avanguardistica, ma anche il tema antropologico dello sviluppo e della stratificazione di una città in continua trasformazione. Un importante partner è l’Istituto Superiore di Fotografia di Roma che parteciperà coinvolgendo gli studenti a realizzare delle foto sul tema “Il rapporto di Civitavecchia ed il Centro La Scaglia”. La migliore foto sarà premiata con un buono da 500 euro da spendere all’interno del Centro e scelta da una giuria composta dal fotografo Roberto Rocco, Anna Macaluso Coordinatrice didattica dell’Istituto e Francesca Ferri direttrice del Centro la Scaglia di Civitavecchia.

Ultimo aggiornamento: 9 Novembre, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA