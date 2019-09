Ieri sera al Circolo Magistrati della Corte dei conti si è svolta l'effervescente "Festa scientifica" per festeggiare i primi 100 casi di embolizzazione di prostata, con tecnica mini invasiva percutanea. Il dottor Sergio Minucci e la dottoressa Silvia Giuliani hanno organizzato un party concerto con ospiti Franco Nero e Lino Patruno. Alla breve presentazione erano presenti molti illustri primari di ospedali romani da Roberto Cianni primario della Radiologia interventistica del San Camillo a Enrico Cortesi e Gianfranco Gualdi (conosciuto come il radiologo del Papa) del Policlinico Umberto I. A seguire un concerto dei Docs in jazz l'ensemble di medici che "cura i malati di musica" con un repertorio fatto di standard Jazz che hanno egregiamente eseguito brani da Aretha Franklin a Stevie Wonder. Lino Patruno li ha ringraziati pubblicamente per la loro musica “ antica “ in contrasto con la nuova musica che lui non apprezza.Tra i tavoli, mentre gli ospiti degustavano l'amatriciana con foglie di menta del Tuttigusti, il mago Cister ha allietato gli ospiti con vari numeri di magia con le carte.

