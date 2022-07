Roma, al via la 58ma Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker

Prosegue senza sosta a Roma la 58a edizione della Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker in corso al Circolo Canottieri Lazio. La prima parte della manifestaizone si è appena conclusa e riprenderà il prossimo 5 luglio per poi concludersi il 20 luglio con tutti i verdetti.



CALCETTO - Per quanto riguarda il calcetto categoria over 60 il campione in carica del CC Lazio giocherà alla ripresa il 5 luglio in casa contro lo Sporting Eur, stessa partita della finale del 2021 finita per 3 a 0 per i biancoazzurri. Da notare le grandi prestazioni del CC Roma e del CT Eur che hanno vinto le prime due partite con goleade. Nel calcetto categoria over 50, CC Aniene e Sporting Eur primeggiano nei loro rispettivi gironi, ma nella lista del Circolo di Giovanni Malagò spicca il nome del ct azzurro Roberto Mancini che tutti attendo per l’esordio nella 'fossa'. Nella categoria over 40, CC Aniene e RCC Tevere Remo sono in testa alle classifiche, ma c'è da notare l’ottima prestazione del Tevere Remo che ha battuto i pluricampioni del CT Eur con un secco 4 a 1.

Nella categoria assoluti, il rientro del CC Aniene si fa sentire con due vittorie nelle prime due partite che mettono in sicurezza la qualificazione ai quarti di finale. Grosso equilibrio negli altri due gironi, c'è da sottolineare l’ottima prestazione della Corte di Conti che ferma sul 3-3 i campioni del CC Lazio in campo con Rocco Giordano figlio di Bruno.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Antonio Marino, incidente in scooter a Napoli: campione di canoa... ALTRI SPORT Coppa Canottieri, il 20 giugno al via la 58esima edizione al... ECONOMIA "Mediterranean Power - Mare Nostrum", Terzo Pilastro:... SPORT Mondiali di nuoto paralimpico, il ternano Riccardo Menciotti...

PADEL - Nel padel battuta di arresto per il TC Parioli di capitan Marco Siciliani, campione in carica, sconfitto all'esordio dal CC Roma, nell’altro girone i vicecampioni dello Sporting Eur partono bene battendo il CC Lazio.

TEQBALL - Nel Teqball nella prima partita i campioni in carica del CC Lazio di capitan Giovanni Ieradi partono bene battendo per 2 a 0 il CT Eur nella prima giornata.

TENNIS - Nella prima giornata del Tennis, sport esordiente alla Coppa Canottieri, il RCC Tevere Remo batte per 2 a 1 il CC Roma.

La 58 ma coppa dei canottieri Fideuram Private Banker riprenderà lunedì 5 luglio.

«Fideuram si caratterizza anche per il sostegno alle attività culturali e sportive - ha spiegato un soddisfatto Giuseppe Baiamonte, Area Manager Fideuram - e la Coppa Canottieri a Roma, una competizione contraddistinta dalla lealtà sportiva e dalla voglia di stare insieme, corrisponde pienamente ai valori che caratterizzano la nostra rete di professionisti. Ci sentiamo particolarmente vicini, inoltre, ad una competizione arrivata all'edizione numero 58: noi di Fideuram, con i nostri 54 anni di attività, siamo praticamente coetanei».

Un ringraziamento agli sponsor:

Fideuram Private Banker (title sponsor della manifestazione), Barbados, The Best Rent, Istituto del Credito Sportivo, Nuova Villa Claudia, Mysp, Corriere dello Sport.

Amici della Coppa

Alos, Cbill, Studio Legale Codini, Farmacia Conforti, Acqua Cottorella, Nuova Forum Impresa, Soddu Assicurazioni Generali, Maxa Engineering, Enoteca Peluso, Mancini Re Immobiliare, Sportkinetic fisioterapia e medicina dello sport, Sportclub.

Con il patrocinio di:

Con il patrocinio di Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Msp Italia e Comune di Roma Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda