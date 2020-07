Roma, ecco com'era davvero il Circo Massimo: viaggio (serale) nella storia con la tecnologia virtuale

Più vero di Ben Hur, quando la tecnologia si offre al servizio dell’ archeologia . Una sfida in modalità tridimensionale. Con la complicità del tramonto. Un’esperienza che regala dal 14 luglio il Circo Massimo , con la sua area musealizzata in consegna alla Sovrintendenza capitolina: ossia l’emiciclo Sud verso piazza di Porta Capena, che viene riaperto dalle 18 alle 21 per visite con i visori di realtà aumentata e virtuale . L’occasione per rivivere lo stadio più grande dell’antichità in tutta la sua magnificenza. Basta allacciare lo speciale visore, posizionare le cuffiette audio e iniziare la passeggiata nella storia. A cielo aperto, ça va sans dire.Dopo mesi di lockdown, il Circo Massimo rilancia il progetto hi-tech (organizzato da Zètema e realizzato da GS NET Italia e Inglobe Technologies) per ventidue serate, fino al 13 agosto (calendario sul sito). Una sorta di prologo agli spettacoli del Teatro dell’Opera che vanno in scena nell’emiciclo Nord del complesso monumentale. Un tour di 40 minuti lungo otto “stazioni” (inaugurato nella primavera del 2019, come racconta il video), attraverso le strutture millenarie della famosa curva Sud dello stadio imperiale. Basta posizionarsi di fronte agli appositi punti-codici, et voilà.