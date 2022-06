Mercoledì 15 Giugno 2022, 23:34

Un altro ristorante targato “Johnny Micalusi” è finito sotto sequestro. Il nome è quello del noto imprenditore, 60enne, originario di Terracina, ex titolare dell’Assunta Madre in via Giulia a Roma, che ha fatto della ristorazione per vip, con ostriche e champagne, la sua fortuna, inciampando di volta in volta con la giustizia. Politici, attori, calciatori, imprenditori di peso. Sono questi i clienti che da anni frequentano i suoi locali, il nuovo ai Parioli, in Sardegna, nelle principali capitali europee. L’altro ieri i sigilli sono scattati a San Felice Circeo, località balneare frequentata dai romani, dove l’estate scorsa Gianni Micalusi, detto Johnny, ha dato il nome all’ennesimo ristorante.

Il locale, La Bussola Circeo, gestito dalla società “Ittica Circeo”, è stato aperto sul lungomare Circe, prendendo in “subaffitto” i locali del Demanio marittimo dati in concessione alla società “Ge Ka”, con sede a Roma, di una famiglia siriana con interessi economici, in passato, con il territorio pontino. Il contratto aveva una durata di un anno e quando, martedì scorso, è arrivata la Guardia di Finanza – sezione operativa navale di Gaeta – chi era all’opera per rimettere in piedi l’attività estiva e riaprire al pubblico il “Johnny Micalusi Restaurant – La Bussola Circeo”, con la sua gastronomia d’eccezione a base di pesce e buttafuori all’ingresso, è risultato sprovvisto di titoli. I militari delle fiamme gialle di Terracina e Gaeta, diretti dal capitano Aurelio Borgese, all’esito degli accertamenti hanno proceduto ad un sequestro di iniziativa di un’area di 500 metri quadrati, contestando agli amministratori delle società “Ittica Circeo” e “Ge Ka” l’ipotesi, in concorso, di occupazione abusiva di demanio marittimo e occupazione arbitraria dell’edificio.

L’indagine

Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno anche scoperto che la società siriana, titolare della concessione, non è in regola con il versamento dei canoni, motivo per cui l’attività investigativa si sarebbe spostata anche nella direzione del Comune di San Felice Circeo, poiché l’affidamento a terzi di una concessione demaniale può essere autorizzata dall’ente soltanto se il concessionario è in regola su tutti i fronti. Il locale aperto lo scorso anno all’ombra del promontorio del Circeo, con serate danzanti, aveva subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nel corso dei controlli per il rispetto delle normative anti-Covid, la Polizia di Stato aveva trovato 200 persone in festa all’interno del “Johnny Micalusi Restaurant – La Bussola Circeo”, incuranti del distanziamento e dell’uso della mascherina, all’epoca imposte, a pochi passi dalle tavolate imbandite di crostacei e bollicine. Per il locale erano stati disposti la chiusura di cinque giorni consecutivi e il pagamento di una sanzione di qualche centinaia di euro in conseguenza delle violazioni delle norme anti-Covid. E pensare che Micalusi, nell’estate del 2020, aveva riportato serie conseguenze dovute al coronavirus; fu ricoverato all’ospedale di Sassari. L’imprenditore si trovava in Sardegna per lavoro, avendo concesso il suo brand al Sottovento di Porto Cervo.

Le inchieste

Tornado ai fatti del Circeo, sono robetta da poco, rispetto ai guai collezionati dall’intraprendente imprenditore, definito negli ambienti della ristorazione come il “Re del pesce”, quello pescato nella sua Terracina, come reclamizzato nei locali “Johnny Micalusi” in segno di alta qualità del prodotto. A maggio 2017, il “Re del pesce” fu arrestato con l’accusa di riciclaggio, autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni. Nell’occasione fu sequestrato anche l’Assunta Madre di Roma, che attualmente è di altra proprietà completamente estranea ai fatti. Dalle carte per l’inchiesta sul riciclaggio (in Corte d’appello la posizione di Micalusi) emersero dettagli imbarazzanti, di frequentazioni del ristoratore con il boss di camorra Michele Senese, detto O’Pazzo.