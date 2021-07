Cinghiali sulle strisce pedonali a Roma, Calenda posta la foto: «A settembre chiederanno il bonus asili»

Lunedì 26 Luglio 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:29

Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, ha postato una foto su Twitter che immortala quattro cinghiali, di cui due cuccioli, che attraversano la strada sulle strisce pedonali in piazza della Balduina. Nella didascalia della foto in stile «Abbey Road» (celebre album musicale dei Beatles che aveva in copertina la band su un passaggio pedonale), Calenda ha scritto: «Oggi alle 8 a piazza della Balduina».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Calenda: «No a liste a strascico presentate dai... ROMA Roma, vigili urbani contro il Green pass. Raggi: «Follia... IL CASO Genzano, sorpresa "bestiale" all'Infiorata SIRACUSA Cinghiali nuotano in alto mare in Sicilia

Il candidato sindaco ha riproposto così il tema della presenza dei cinghiali in alcune zone della città. Questa volta non proprio in estrema periferia. E poi il commento di Calenda: «Hanno imparato ad attraversare sulle strisce. A settembre chiederanno la tessera intera rete e il bonus asili».