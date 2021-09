Cinghiali a spasso a Roma, famigliola davanti ad un asilo a Montemario. I residenti: «Stanchi e spaventati»

Mercoledì 22 Settembre 2021, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 17:50

Ancora una famiglia di cinghiali a spasso per la capitale. Il nuovo avvistamento, papà, mamma e cuccioli al seguito, è stato fatto davanti ad un asilo nido a Montemario. Anche in questo caso il video, girato davanti al cancello della scuola, è diventato virale. L'istituto sorge all'ingresso del parco dell'Insugherata, una riserva dove si trovano cinghiali. Tanta l'ironia sul web dopo gli ultimi due avvistamenti sempre a Roma Nord, una zona di Roma dove non è infrequente il passaggio di cinghiali: 'dopo le piste ciclabili ecco le cinghiabilì, corredata dagli animali in fila indiana, è il meme più gettonato.

I residenti: «Stanchi e spaventati»

«Hanno filmato una cosa che noi conosciamo bene da più di otto anni», dice con espressione stanca un abitante del quartiere a proposito del video, diventato virale, di una quindicina di cinghiali che si aggira in via Trionfale a Roma in pieno giorno, costituendo un rischio serio per chi guida in quel tratto di strada particolarmente trafficato. «Gli animali si sono stabiliti in un parco privato in via Taverna, immediatamente accanto a un asilo nido e a una scuola media e quasi ogni giorno si spostano tra le zone verdi circostanti, in cerca di cibo nella spazzatura - spiega una signora -. Io ho molta paura di vedermeli spuntare davanti la mattina quando accompagno i bambini a scuola». I cinghiali non si limitano a girare per le strade, spesso succede che la ricerca di cibo li spinga anche all'interno di strutture e condomini: alcuni residenti raccontando di essersi ritrovati più volte a dover cacciare i cinghiali dal proprio giardino condominiale o addirittura dal cortile della scuola media Stefanelli. E la situazione sarebbe peggiorata molto nell'ultimo anno. «Ho visto due volte intervenire la polizia municipale dopo le nostre ripetute chiamate, ma si sono limitati a ricacciarli verso il parco, niente di più», spiega un residente.

