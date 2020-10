Esposto al prefetto di Roma contro l'invasione di cinghiali. Dopo i residenti dell'Aurelio, parte la seconda denuncia contro il Campidoglio per «inerzia e immobilismo» a causa della mancata applicazione del Protocollo di Intesa per il contenimento dei cinghiali a Roma. Stavolta l'esposto arriva da Roma Nord ed è firmato da Cristina Tabarrini, combattente presidente del comitato "I Quartieri della Stazione di Vigna Clara e Dintorni".

«Siamo stanchi e abbiamo paura - dice Tabarrini - per questo abbiamo deciso di seguire l'espemio del comitato di quartiere "Aurelio Roma XIII"». L'esposto è praticamente identico a quello dei "colleghi" di Roma Ovest diretto da Danilo Amelina. Sabato scorso i residenti hanno protestatoi con un sit-in vicino al Parco del Pineto.

LA DENUNCIA

Nell'esposto del comitato di quartiere di Vigna Clara si denunciano i problemi di sicurezza e di salute pubblica. «Negli ultimi mesi - si legge nell'esposto - il territorio confinante con il Parco di Veio ed Inviolatella Borghese (Cassia, Tomba di Nerone, Camilluccia, Flaminia) è stato oggetto di invasione di molte decine di capi di cinghiali, avvistati in ogni ora del giorno e della notte, che hanno provocato allarme e paura tra i residenti, per le forti ripercussioni in tema di sicurezza e di salute pubblica».

Poi l'attacco ad Ama: «La mancata manutenzione, la cura del verde, l’inefficace raccolta dei rifiuti da parte di AMA, i cassonetti rotti che lasciano tracimare umido ed altri scarti alimentari, hanno attratto famiglie di cinghiali». Negli ultimi giorni ci sono stati avvistamenti in via Maffeo Pantaleoni, via Monterosi e addirittura in un giardino a ridosso di Corso Francia. Si parla di «inerzia e immobilismo degli enti preposti alla prevenzione, al monitoraggio, alla cattura e all’allontanamento di questi animali selvatici, che oramai troppo spesso sono presenti ad ogni angolo del tessuto urbano, creando panico e terrore».

Il Protocollo d'Intesa è stato approvato in una delibera di giunta del 27 settembre del 2019 e il documento è stato siglato il 22 febbraio da Comune di Roma, Città Metropolitana e Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA