Cinghiali nel parco giochi a Prati: la Municipale e chiude l'area. Nessuno riesce a catturarli

Martedì 26 Ottobre 2021, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 15:39

Troppi cinghiali, chiude il parco giochi. Succede in via Gomenizza, a Roma, zona Prati (Teulada). Sono stati i genitori a chiamare la Municipale nella mattina di oggi (26 ottobre) e gli agenti arrivati hanno subito chiuso il parco. Erano le 10.30. Davanti c'è un nido, le persone con i cani sono lontane, le mamme con i bambini non si possono avvicinare. Area off-limits.

Sul posto è arrivata la Forestale, che ha cercato di arginarli e catturarli con gabbie apposite. La gestione del parco è di Roma Natura: ma fino ad adesso (erano circa le 15), nessuno è riuscito a catturare i 4 adulti e il cucciolo presenti nel parco. Sono arrivati alcuni gruppi di animalisti, per sapere che fine faranno gli animali. «Andranno nella filiera dell'alimentazione o nella riserva di caccia», la replica di Roma Natura.

