Roma, cinghiale investito e ucciso da uno scooter: feriti due motociclisti. L'animale stava attraversando la strada

Cinghiale investito e ucciso da uno scooter a Roma. Due uomini sono rimasti leggermente feriti nella tarda serata di ieri dopo che il mezzo su cui viaggiavano ha centrato l'ungulato. L'incidente è avvenuto nel quartiere Prati, poco lontano da via Cipro.

Peste suina a Roma, i cinghiali saranno abbattuti di notte. «Arruoliamo cacciatori»

APPROFONDIMENTI ROMA Peste suina a Roma, i cinghiali saranno abbattuti di notte.... ROMA Peste suina a Roma, nuova stretta, via agli abbattimenti dei... L'EMERGENZA Peste suina a Roma, più cassonetti e in ferro: piano anti... L'EMERGENZA Peste suina a Roma, altri tre casi: si allarga la zona rossa.... IL PROVVEDIMENTO Peste suina a Roma, allarme Ue: «Zona rossa e divieto di... ROMA Peste suina nel Lazio, la Regione dispone una "zona...

Cinghiale investito e ucciso da uno scooter a Prati

Lo scooter - intorno alle 23,30, all'altezza di via Pietro de Cristofaro - non ha potuto evitare un branco di cinghiali che stava transitando sulla strada. Un esemplare è stato travolto e ucciso dal mezzo. I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto intervenuta la polizia municipale. La carcassa del cinghiale sarà adesso analizzata per accertare l'eventuale presenza della peste suina.