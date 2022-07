Roma, si avvicina troppo al cinghiale e rischia di perdere un dito

Giovedì 28 Luglio 2022, 10:50

di Karen Leonardi

Fa le coccole a un cinghiale, dandogli carezze attraverso la recinzione, chiamandolo “bello…”, ripetendogli “che c’è… che c’è…”, ma l'ungulato, che all'inizio sembra apprezzare e addirittura scodinzola, all'improvviso ha uno scatto. Infila il suo musone allungato tra le maglie e tenta di azzannare la mano dell'uomo. Dalla paura al sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Fortunatamente Emiliano Dellabella, residente ad Ariccia, non ha subito danni dall'incontro ravvicinato con l'animale. E il video è diventato virale in poche ore.

I Castelli Romani ormai da mesi vivono l'emergenza cinghiali, la cui proliferazione è fuori controllo su tutto il territorio provinciale. A Frascati, sul lungolago di Castel Gandolfo e ad Ariccia, spesso i residenti sono ostaggio di branchi di ungulati che invadono parchi, ville storiche, strade e vie cittadine. Nei mesi scorsi un giovane,che stava con gli amici davanti a uno dei tanti locali che costeggiano lo specchio lacustre, è stato aggredito e morso su un gluteo da un esemplare, uscito fuori da un cespuglio. Stessa sorte toccò, nel febbraio 2021, a un dodicenne che passeggiava in bicicletta insieme con la famiglia.