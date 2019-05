«Cinema abusivo alla Sapienza»: l'ateneo informa la polizia

Proiezioni cinematografiche abusive confermate: nessuna marcia indietro da parte degli organizzatori di “Cinema in Sapienza”, l’iniziativa che trasformerà, il 9 maggio, il Pratone dell’ateneo in un’arena gratuita. Un’iniziativa dei collettivi, finita nel mirino della Lucky Red, visto che la serata con il film “Nausicaä della Valle del vento”, avrà luogo senza alcun permesso da parte della casa di distribuzione.

«Non chiediamo niente a nessuno», hanno ribattuto ieri sui social gli antagonisti dietro all’iniziativa illegale a quanti sollevano delle perplessità circa quelle proiezioni. «Non pagare i diritti d’autore facendo una proiezione non autorizzata non fa bene al cinema», osservava qualcuno sulle loro pagine. E l’ateneo, da parte sua, conferma che la proiezione «non è autorizzata» e che «qualora l’università abbia notizia di eventi non autorizzati provvede sempre, come anche nel caso in questione, ad una preventiva formale comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza». La prossima settimana, intanto, i legali della Lucky Red incontreranno quelli della Sapienza («anche se non è stato ricevuto nessun atto di diffida», dicono da piazzale Aldo Moro, mentre la casa di distribuzione ha invitato l’ateneo a non far svolgere l’evento abusivo).

Ultimo aggiornamento: 11:50

