Strisce blu sequestrate dal Cinema Palazzo, i vigili al Municipio: intervenga

Le fioriere abusive utilizzate dagli occupanti del Cinema Palazzo , a, vanno rimosse. A scriverlo è la dirigente della polizia di Roma Capitale, Donatella Scafati, in una missiva inviata al custode giudiziario della struttura ormai ostaggio degli antagonisti e dei movimenti di lotta per la casa. «Avuto l’assenso del Dipartimento Mobilità e trasporti, si è in attesa che il Municipio II, stabilisca modalità e tempistiche necessarie alla esecuzione della rimozione».Leggi anche:-> Cinema Palazzo, gli occupanti sequestrano le strisce blu: nuova inchiesta in Procura per il furto di corrente La palla, quindi, passa al Municipio, nella persona della presidente, Francesca Del Bello, che in più occasioni è intervenuta in difesa degli occupanti di questa struttura. «Questo Comando - conclude la missiva - è disponibile a fornire il proprio ausilio non appena il Municipio darà avvio alle operazioni di cui sopra».