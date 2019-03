Cinema Intrastevere, l'appello del I Municipio: «Raggi lo salvi»

«Raggi salvi il cinema Intrastevere». È l'appello della mini sindaca Sabrina Alfonsi preoccupata per le sorti delloa storica sala del centro, i cui locali sono del Campidoglio. «Il rischio di uno stop dell'attività del Cinema Intrastevere va scongiurata. Il rione non può permettersi la chiusura di un altro presidio culturale». Carta e penna, lo scrivono la presidente del Municipio Roma I Centro, la consigliera Sara Lilli e il consigliere Stefano Marin. «Il rispetto della legalità delle concessioni e la sicurezza dei locali destinati alle attività culturali - hanno aggiunto gli esponenti del primo municipio - sono fondamentali ma vanno trovate soluzioni che evitino, come successo nel passato con il Teatro dell'Orologio, la chiusura della sala e l'interruzione della programmazione». «Il Comune intervenga per indire immediatamente una gara per mettere a bando i locali garantendone la destinazione a sala cinematografica», hanno concluso.

Ultimo aggiornamento: 16:55

