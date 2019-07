Emozione al cinema America, in sala c'è la star Debra Winger: bagno di folla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ve la ricordate Debra Winger? La giovane star di “Ufficiale e gentiluomo” e di “Voglia di tenerezza” appare al cinema America di piazza San Cosimato ed è subito bagno di folla, autografi e fiori bianchi. Posa con bambini e fan in pantaloni bianchi su semplice blusa di pizzo nero. Lettere di beneaugurio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Poi è il turno dell’attrice americana, che oggi ha 64 anni ed è a Roma per presentare, con il presidente dell’Associazione “Piccolo America” Valerio Carrocci “Il tè nel deserto”, di cui fu protagonista con John Malkovich nel 1990. Alla regia c’era Bernardo Bertolucci, a cui i ragazzi del Cinema America dedicano un omaggio nella loro arena estiva. E in prima fila siede la vedova del grande cineasta, la sceneggiatrice Clare Peploe. Scambio di saluti e poi parte la pellicola in cui la Winger è Kit, che col marito Port (Malkovich) e l’amico Tunner attraversa il Nord Africa nel tentativo di rinsaldare la sua relazione coniugale: per l’attrice fu uno degli ultimi grandi film prima di allontanarsi dalle scene.Tra i primi anni ‘90 e i 2000 inoltrati, dopo aver compiuto i 40 anni, si è dedicata poco al cinema e molto ad altre cose. Ma il pubblico la ama ancora.