Ciclista travolto e ucciso a Roma: i vigili trovano il portafogli gettato dallo sciacallo

Una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale ha ritrovato il portafoglio contenente i documenti e la carta bancomat utilizzata per sottrarre i soldi al ciclistainvestito e ucciso in via Tiburtina da un camion. Il portafogli è stato rinvenuto privo di contanti.LEGGI ANCHE: In trappola lo sciacallo del ciclista travolto e ucciso a Roma: è un operaio italiano di 50 anni Gli agenti hanno ricostruito una mappa delle possibili strade che l'autore del furto poteva aver percorso, partendo dal bancomat in cui erano stati effettuati i prelievi. Il ritrovamento è avvenuto in via dei Fiorentini. Gli effetti personali verranno riconsegnati alla famiglia al termine delle indagine.