Roma, ciclista travolto e ucciso sulla Collatina: muore a 51 anni, indagini in corso

Roma, ancora strade killer. Un uomo in sella a una bici è morto investito ieri sera da un'auto in periferia. È accaduto in via Guglielmo Sansoni, all'altezza del ponte della ferrovia, in zona Collatina. Sul posto pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Un uomo di 69 anni, alla guida di una macchina, ha investito un ciclista 51enne che è deceduto dopo pochi minuti dal trasporto in ospedale. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

