Roma, piano ciclabili: al via i lavori per la bike lane tra Ostiense e Aventino

Nuove ciclabili, o meglio bike lane, a Roma. Sulla direttrice "Piazzale Ostiense - via dei Cerchi lungo viale Aventino ", lunedì 8 marzo partono i lavori intorno alla Piramide Cestia per avviare la realizzazione della corsia protetta, che nelle prossime settimane si estenderà anche per viale Aventino.

Proprio questi lavori porteranno alcune modifiche nella viabilità e nel sistema dei paccheggi. Sempre lunedì 8 marzo verrà istituito il divieto di sosta dalle 0 alle 24 con pannello zona rimozione sul lato sinistro della carreggiata nel tratto da piazza Albania a piazzale Ostiense e vicecersa. Parallelamente saranno sospese le aree di sosta a pagamento.

