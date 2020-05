Omicidio a Ciampino, spari in un condominio: un morto e un ferito gravissimo

Omicidio a Ciampino, in un condominio in via Cagliari, al civico 3. Il killer avrebbe fatto irruzione in un appartamento e sparato a due persone una delle quali è morta. L'altra si trova in ospedale in gravi condizioni. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un regolamento di conti legato alla malavita. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 19:48

