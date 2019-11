Nubifragio a Ciampino, scuola di ballo evacuata

Paura a Ciampino ieri a causa di un nubifragio. Nel pomeriggio era in corso una lezione di ballo con bambini e adolescenti in una scuola di ballo in via Napoli. Alle 17 si è scatenato un violento nubifragio: l'aula si è riempita d'acqua fino a raggiungere un livello tra i 30 e i 50 centimetri costringendo i responsabili a evacuare i locali. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA