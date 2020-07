Dopo tre anni riapre il ponte di via 2 giugno a Ciampino. L'amministrazione ha fissato per oggi pomeriggio alle 17 l'inaugurazione invitanto tutti i cittadini. Il ponte torna infatti alla piena funzionalità e restituisce a Ciampino un importantissimo collegamento di viabilità. Il ponticello si trova in centro, a due passi dal municipio e collega la piazza principale della città con tutta la parte est: i rallentamenti e i disagi in questi lunghi tre anni erano all'ordine del giorno.

«Il ponte di via 2 giugno è stato, fin dal giorno della nostra elezione, una delle opere più importanti e richieste – scrivono, in una nota congiunta, il Sindaco, Daniela Ballico e l’Assessore ai LL.PP. Francesco Tafuro – domani saremo felici di condividere con tutti i cittadini la sua riapertura, avvenuta in tempi brevissimi considerando l’impatto del Covid su tutta la Nazione. Questo risultato è frutto di un intenso lavoro di relazione con RFI, che ringraziamo per la tempestività e la professionalità dimostrata. Un grande plauso – ribadisce l’Assessore Tafuro – va ai nostri Uffici tecnici che hanno lavorato in maniera impeccabile per arrivare ad un risultato di primaria importanza per la Città».

I disagi alla viabilità in zona non sono completamente finiti. Poco lontano da via 2 giugno c'è un altro cantiere importante che riguarda un altro ponte: è il ponte ferroviario di Via San Paolo della Croce che verrà demolito e ricostruito. Sarà largo 12 metri, avrà un'ampia carreggiata e uno spazio riservato alla viabilità ciclabile e pedonale. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori ad agosto del 2021.

