Ciampino, drogato fa irruzione in paninoteca e picchia la cameriera: poi aggredisce gli agenti

Paura in una paninoteca di Ciampino dove un uomo, senza alcun motivo, ha picchiato una ragazza che serviva ai tavoli. È accaduto verso le 13 su un tratto di via dei Laghi . Numerose volanti della polizia sono accorse al ristorante. Gli agenti si sono trovati a fronteggiare una situazione ad alto rischio. Il violento, italiano, sulla trentina ha opposto resistenza e ha cercato di picchiare i poliziotti. Alla fine è stato arrestato ed è stato accertato che ha agito sotto l'effetto di droga. La ragazza ferita è stata trasportata all'ospedale di Frascati dove è stata medicata per ecchimosi al volto.