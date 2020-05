Roma, gravi irregolarità igienico sanitarie: chiuso negozio ortofrutta in viale Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un negozio di ortofrutta in viale Tirreno è stato chiuso per gravi irregolarità igienico sanitarie riscontrate durante i controlli effettuati in maniera congiunta dalla polizia, vigili urbani, Nas e personale della Asl. Il titolare, un cittadino 33enne del Bangladesh è stato ritenuto responsabile di non aver garantito un adeguato livello di pulizia e di igiene all’interno del proprio locale, in palese contrasto con tutte le previsioni normative in materia.Sono state contestate inoltre, le violazioni delle misure previste Decreto del 26 aprile 2020 e contestualmente gli agenti hanno proceduto alla chiusura dell’attività al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione delle violazioni, come previsto dalla normativa vigente, ma anche a causa delle gravi carenze igienico sanitarie ed infrastrutturali. Per le gravi carenze riscontrate, al termine dei controlli, è stato chiesto all’Ufficio commercio del Municipio Roma III di procedere alla revoca della licenza dell’esercizio commerciale.