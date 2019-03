Roma, chiusa la tabaccheria dove si spacciava droga

Chiusa la tabaccheria dello spaccio. I carabinieri di San Pietro hanno notificato un provvedimento emesso dal questore di sospensione della licenza e di chiusura per 15 giorni all'attività commerciale di via Anastasio II. Al termine di un'indagine anti-droga, i militari un mese fa avevano arrestato il titolare dell’esercizio commerciale, un italiano di 37 anni e la madre di lui, italiana di 52, con le accuse di spaccio e detenzione di hashish.



Erano stati sequestrati 238 grammi di hashish e 1970 euro in contanti, oltre che materiale per pesare e confezionare lo stupefacente, nascosti nei pressi del bancone di vendita al pubblico. I militari dopo aver notificato il provvedimento di sospensione dell’attività hanno provveduto a far chiudere l’attività commerciale ed apposto sulla serranda il cartello. © RIPRODUZIONE RISERVATA