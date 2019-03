La Galleria Pittaluga della A24 resterà chiusa in entrambe le direzioni nei giorni 12, 13, 14 e 15 marzo per lavori di manutenzione. Gli orari di chiusura comprenderanno la fascia tra le 21 e le 6 del mattino tra lo svincolo di via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est. © RIPRODUZIONE RISERVATA