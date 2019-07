Roma, chiude per restauri la Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Il Fondo Edifici di Culto e la Soprintendenza Speciale di Roma hanno avviato un importante intervento di restauro degli interni della Basilica di Santa Maria sopra Minerva, che si trova nello storico rione Pigna, vicino al Pantheon. La chiesa resterà quindi temporaneamente chiusa per accelerare i lavori e per motivi di sicurezza, soprattutto durante le operazioni di montaggio dei ponteggi. Dalla fine di settembre, si legge nella nota della Soprintendenza, «è prevista una parziale riapertura della Basilica, nella parte del transetto, la cui data dipenderà da una serie di analisi e verifiche preliminari già avviate». Nel transetto, tra l'altro, si trovano alcune delle opere più importanti custodite nella chiesa, come la cappella dipinta da Filippino Lippi, la statua del Cristo di Michelangelo, le tombe di Santa Caterina da Siena e del Beato Angelico. Gli interventi di restauro e consolidamento riguarderanno tutti gli interni della Basilica, comprese le decorazioni architettoniche e le pitture murali, sono finanziati dal Fondo Edifici di Culto e saranno realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma .

© RIPRODUZIONE RISERVATA