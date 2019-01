Roma, casalinga pusher: un chilo di hashish nascosto nello sgabuzzino

Dieci “panetti” di hashish, per un peso di oltre 1 kg: li custodiva in casa una casalinga romana di 56 anni arrestata dai carabinieri dell'Eur con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagando nel mondo degli stupefacenti, i carabinieri sono giunti all’abitazione della donna, in zona Santa Palomba, dove lo scorso pomeriggio è scattato il blitz dei militari.



Nascosti tra gli scaffali dello sgabuzzino, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato le 10 tavolette di hashish incellofanate, marchiate “Porsche”, molto richiesto sul mercato, data la qualità di livello superiore dello stupefacente. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA