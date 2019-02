Chiesa chiusa per strada pericolosa, il parroco: «Non riapro fino a quando non aggiustano il semaforo»

In via dei Cinque Archi a Velletri la campana della chiesa di San Paolo Apostolo chiama i fedeli alla messa ma il cancello è serrato da un lucchetto. Un grosso cartello avvisa che per i servizi religiosi bisogna rivolgersi ad altre parrocchie. Il motivo della chiusura è spiegato nello stesso cartello ma anche dal parroco Don Mauro De Gregori: «Via dei 5 Archi è una strada pericolosissima – dice – già quando il semaforo funzionava, prima di attraversare, bisognava essere certi che le auto che sfrecciavano lo rispettassero. Figuriamoci adesso che il semaforo non funziona». Il sacerdote fa riferimento all’impianto semaforico posto davanti il luogo di culto, che dovrebbe permettere ai fedeli di attraversare interrompendo il flusso di auto che nella zona è costante e sostenuto.



«Da oltre 2 mesi ho fatto presente il problema ai responsabili del Comuni chiedendo il ripristino dell’impianto per l’incolumità della gente. Ero terrorizzato ogni volta che c’era messa ed ogni volta che bambini o anziani dovevano attraversare la strada per venire alle funzioni o per partecipare al catechismo. Al termine di ogni funzione chiedevo ai volenterosi di assistere i fedeli nel fermare il traffico e permettere l’attraversamento sicuro. Ho parlato con tutti, con gli assessori, finanche con il sindaco il 22 gennaio facendogli presente il grave rischio che si correva e per il quale la chiesa era sempre meno frequentata proprio perché la gente ha paura».

Sono passati 10 giorni e non è successo nulla. «Ieri, quindi, - conclude don Mauro - interpretando e condividendo la preoccupazione fedeli e d’accordo con molti di loro, alcuni pensavano anche al blocco stradale, ho preferito chiudere la chiesa interrompendo i servizi religiosi fino a che il Comune non provvede a risolvere il problema».



Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA