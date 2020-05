Dottor Massimo Magnanti, direttore del Pronto soccorso del San Filippo Neri, ospedale Covid, i dati dei contagi sono incoraggianti.

«Sì sono buoni considerando gli ultimi tre mesi e il tempo trascorso dal 4 maggio. Ma la vera riapertura ai contatti sociale è di lunedì 18 quindi bisognerà aspettare una ventina di giorni per capire come si sta comportando il virus e quale estate ci aspetta».

Non è il momento di cantare vittoria insomma?

«No, ma non lo sarebbe nemmeno se il dato buono fosse confermato tra fine maggio e i primi di giugno. Finché il virus circola non si può abbassare la guarda: mascherine e lavaggio delle mani sempre».

Eppure molti ritengono che il coronavirus sia sparito.

«Noi medici nemmeno abbiamo avuto il tempo di leggerle certe stupidaggini. Incredibile che lo si pensi addirittura di fronte a un'emergenza mondiale».

Ma le cure sono migliorate?

«Anche se il farmaco risolutore ancora non esiste, sono stati messi insieme, via via, tanti pezzi di cure, compresa quella sierologica, che permettono una migliore gestione dei pazienti e, quindi, anche terapie più calibrate e congeniali alle singole situazioni».



Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA