Roma, i nuovi cestini dei rifiuti "approvati" dalle onoranze funebri: «Sono proprio nel nostro stile»

Non sono passati certo inosservati i nuovi cestini dei rifiuti installati dall'Ama in Centro a Roma. La loro particolare forma ha attirato critiche e attenzioni, ma soprattutto l'irresistibile ironia dei social. Leggendo i commenti alla foto pubblicata su Facebook dalla sindaca Virginia Raggi, infatti, è evidente come gran parte dei cittadini non possa fare a meno di associarli a «un'urna cineararia», esprimendo il concetto nei modi più bizzarri e creativi. «Le ho viste un po' più piccole al Verano», scrive un utente. «Pare il porta ombrelli del bar sotto casa mia», aggiunge un altro. Un'occasione imperdibile anche per i social media manager di Taffo, impresa di onoranze funebri molto nota sul web per le proprie divertenti campagne pubblicitarie. Sui social l'azienda ha pubblicato la foto di uno dei nuovi cestini corredata dalla didascalia: «A noi piacciono. Sono proprio nel nostro stile».

Roma, arrivano in Centro i nuovi cestini Ama per i rifiuti presentati da Raggi

La sindaca ha comunque specificato che ne sono stati installati solo «cinque in piazza della Rotonda al Pantheon» e che «serviranno per fare una prova, se supereranno i test prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro». E ha concluso dicendo: «Spero che cittadini e turisti li apprezzino». I social, intanto, si sono già espressi.

