Raggirato da due romeni che lo portano fra le baracche per restituirgli il cellulare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 40 anni di Cesano per riavere indietro il suo cellulare è stato costretto a raggiungere due romeni in un accamapmento.E’ accaduto ieri sera: una pattuglia dei carabinieri, che stava pattugliando il territorio, ha visto i tre vicino le baracche e si è insospettito. I due nomadi di 37 e 27 anni era normale che stessero lì ma la terza persona, ben vestita e curata, ha destato l’interesse dell’equipaggio dell’Arma che è subito intervenuto per un controllo. Ecco che il residente si è rivolto ai militari ringraziandoli perchè iniziava ad avere paura quasi ostaggio dei due stranieri. Ma cosa era accaduto? Qualche giorno fa, l’uomo non trova più il suo cellulare mentre stava in un bar. Molto probabilmente sono stati i nomadi a rubarglielo ma di questo non c’è contezza. Poi, però accade che, nei giorni successivi, i nomadi contattano per le vie di Cesano l’uomo che aveva ”perso” il cellulare dicendogli che glielo avrebbero fatto riavere se li avesse pagati e li avesse seguiti in una zona dove ci sono le loro baracche. I carabinieri hanno perquisito le case in lamiera dei due ed hanno trovato il cellulare. Ecco che per gli stranieri dell’Est si è aperto il carcere per ricettazione e tentata estorsione.