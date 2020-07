Cerveteri, scoppia incendio a Ceri: strada chiusa e intervento di elicottero e Canadair

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Cerveteri, tra via di Ceri e via Doganale. A poco a poco le fiamme che si sono sprigionate attorno alle 16.30 per cause ancora in corso di accertamento hanno preso vigore bruciando gran parte della vegetazione della frazione agricola di Ceri. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri, è intervenuta sul posto anche la Protezione civile comunale che sta impiegando due automezzi con l'aiiuto dei colleghi di Ladispoli. Vista la velocità con cui si è propagato l’incendio all'interno di un'area boschiva, si è reso necessario il supporto di un elicottero e un canadair dei vigili del fuoco che continua a fare la spola con il mare di Ladispoli per rifornirsi. La colonna di fumo è ben visibile persino dalla località Sasso a parecchi chilometri di distanza. Circolazione interrotta. Praticamente impossibile raggiungere Bracciano e Anguillara da via Doganale e via di Ceri. Con la Settevene Palo chiusa a Cerveteri, per via del cantiere avviato da Città Metropolitana per la riqualificazione della carreggiata, l’unica possibilità per gli automobilisti al momento è quella di transitare per il Sasso prendendo l’Aurelia da Cerveteri in direzione Civitavecchia o percorrendo altre strade alternative nelle campagne cerveterane. Praticamente un incubo per chi deve andare a Bracciano o viceversa. Si tratta dell'ennesimo rogo sul territorio tra Ladispoli e Cerveteri dall'inizio dell'estate.

