Incidente a Cerveteri, morto sul colpo un uomo di 49 anni: scontro frontale tra il suo scooter e un'auto

Domenica 27 Giugno 2021, 10:40

Incidente mortale a Cerveteri, sul litorale a nord di Roma, dove un 49enne è morto dopo uno scontro frontare con un'auto ieri pomeriggio. L'uomo viaggiava sul suo scooter sulla strada doganale di Cerveteri quando si è scontrato con una vettura che proveniva dal senso di marcia opposto. Inutili i tentativi di rianimazione del personale arrivato sul posto con una autoambulanza.

Indagini per ricostruire la dinamica

Il conducente dell'auto, un uomo di 46 anni a sua volta rimasto ferito ma in condizioni non gravi, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato immediatamente il 118. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazioni di Cerveteri per i rilievi del caso. Documenti di guida e assicurativi in regola. Indagini

in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.