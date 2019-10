Caos strisce blu a Cerveteri: ci sono gli stalli ma non i parcometri e gli automobilisti non sanno cosa fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rimetteremo mano al progetto dei parcheggi a pagamento». È l’annuncio di Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, per mettere fine al caos e all’incertezza dopo l’iter iniziato più di un anno fa nel centro urbano della città etrusca. Nel febbraio del 2018 erano stati tinteggiati di blu gli stalli riservati alle auto, ma non sono entrati mai in funzione. Non solo: numerose strisce non si vedono neanche più perché scolorite dalla pioggia. Sono circa 260 gli spazi che dovrebbero essere a pagamento dislocati tra piazza Aldo Moro, piazza dei Tarquini, via Ricci, via Piave, largo Boccetta, via Sant’Angelo, via della Necropoli, via Diaz, via Settevene Palo e via Col di Lana.Residenti e negozianti, che non sanno come comportarsi, chiedono interventi immediati: «Gli automobilisti che arrivano da altre località non sanno cosa fare perché non trovano i parcometri sulla strada. Pensano quindi che i parcheggi siano a pagamento ma non è vero», dice un commerciante di piazza Aldo Moro. Ad agosto 2018 il Comune aveva annullato la determina relativa alla “Gestione del controllo della sosta e del traffico”. L’affidamento del servizio ad una ditta privata era stato bloccato per una «anomalia nella procedura di gara». Il sindaco ora promette soluzioni: «La società non ha preteso nulla dal Comune - dice Pascucci - Si era parlato di problemi relativi alla grandezza delle strisce ma non ho relazioni in merito della polizia municipale, quindi si tratta di leggende metropolitane. Stiamo studiando un piano per razionalizzare il traffico».Non è da escludere che la gestione del servizio possa passare direttamente alla municipalizzata Multiservizi già entro il 2019. Ma l’opposizione boccia i parcheggi tariffati. «Se è vero che da un lato disciplinerebbero la viabilità - ribatte Nicolò Accardo, consigliere comunale di minoranza - dall’altro lato mortificherebbero ancora di più tutti i commercianti che a Cerveteri sono davvero in difficoltà per via della crisi economica e della mancanza di iniziative del Comune. La maggioranza ci ripensi e valuti l’idea di portare avanti soluzioni alternative, come quella di realizzare un parcheggio sotterraneo in centro in modo da trovare spazi per centinaia di veicoli».