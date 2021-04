Certificato vaccinale Lazio, mezzo milione di pass scaricabili online. D'Amato: «Pronti per la green card»

Nel Lazio sono stati caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel fascicolo sanitario elettronico di coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale. Di questi, il 15 per cento ha già scaricato il certificato che ha un sigillo digitale di garanzia, la cui autenticità è verificabile attraverso l'app Salute Lazio ed è disponibile anche in inglese. «Il Lazio è pronto per la green card», ha commentato l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato, sul portale Salute Lazio.

