Corcos: portale e bollino di qualità per i locali della tradizione romanesca

Giovedì 12 Agosto 2021, 18:03

L'idea è arrivata a Enrico Corcos, presidente dell'Associazione Botteghe Romane: saranno certificati con un apposito bollino gli storici ristoranti della tradizione romanesca. Proprio su spinta dell'associazione, verrà a breve lanciato anche un portale che in primo luogo sarà dedicato a questo comparto con aree di confronto, blog, articoli, mappe, video informativi e tutorial.

Quindi, un sito indispensabile per chi vive a Roma e ama la buona cucina e per turisti in arrivo nella Capitale che non vogliono brutte sorprese.

Ma attraverso questo portale sarà concesso ai ristoranti anche il riconoscimento di “Locale della Tradizione Romanesca”, che spiegano gli organizzatori, «verrà attribuito dopo attenta valutazione, ai locali che ne faranno domanda attraverso una candidatura, che sarà effettuata in forma volontaria».

Il processo di accreditamento sarà in forma elettronica attraverso una piattaforma web molto semplice e creata appositamente. Sempre attraverso questo form chi intende aderire a questa iniziativa può presentare sia la sua candidatura sia compilare un modulo per ricevere l’attestato.

Intanto l’Assemblea capitolina ha approvato una mozione urgente, e con voto trasversale, che impegna Virginia Raggi e la sua giunta a “valorizzare le tradizioni della cucina romana”.