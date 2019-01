Roma, ha un malore mentre guida in autostrada: muore 74enne romano

Incidente mortale ieri, attorno alle 20, in autostrada, nel territorio di Cerveteri. A perdere la vita un 74enne romano. La dinamica del grave indicente stradale avvenuto sulla A 12, in direzione Civitavecchia, è al vaglio della Polstrada.



La vittima era seduta davanti, con l'auto ferma - una Fiat Uno - in parte sulla corsia di emergenza, l'altra macchina - una Lancia Musa - era dietro, dopo un tamponamento. Alla guida un romano di 29 anni, che è stato soccorso dal 118 e fortunatamente non ha riportato lesioni. Forse un malore del 74enne all'origine dell'incidente. L'A12 è stata chiusa per oltre un'ora con disagi per i tanti pendolari.