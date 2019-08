Roma, cerca di investire l’ex compagna: arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È finito in manette un 40enne con precedenti originario di Labico, in provincia di Roma. Maltrattava da circa tre anni l’ex compagna con atteggiamenti provocatori, insulti, minacce ed aggressioni verbali. Nei giorni scorsi la donna aveva chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno bloccato una lite in corso tra i due e soccorso la vittima. L’arrestato stava rincorrendo l’ex a bordo della propria auto per investirla, mentre lei stava scappando di casa con l’intento di raggiungere la caserma e chiedere aiuto. L’aggressore, bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 13 centimetri utilizzato per minacciare la vittima. Il 40enne, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della Compagnia di Colleferro e portato presso il carcere di Velletri, perseguitava la donna da circa tre anni: la donna era stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, arrivando perfino a dormire nella propria macchina.