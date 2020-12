Covid Roma, il Centro Leonardo lancia il «tampone sospeso»

Il Centro Leonardo, offrirà alla propria area di appartenenza il «tampone sospeso». Nella capitale, il primo lancio in assoluto, di un’iniziativa benefica (ideata e progettata interamente dal dipartimento Marketing di Savills), che mira ad offrire - attraverso tamponi gratuiti - un aiuto concreto alle persone e famiglie indigenti. Il Centro Leonardo donerà 250 tamponi per la diagnosi del Covid-19, e li metterà a disposizione, insieme ad un’infermiera specializzata che, nel rispetto delle misure anti Covid-19, eseguirà i test. Nel particolare momento che stiamo tutti vivendo infatti, non è poi così scontato riuscire a sottoporsi a questi test che, nella maggior parte dei casi, per via delle lunghe liste d’attesa in molti effettuato in centri privati, a costi però non accessibili a tutti. Tutto questo sarà possibile grazie alla stretta e ormai consolidata collaborazione tra il Centro Leonardo e la Croce Rossa Italiana (con sede a Fiumicino), che gestirà gli appuntamenti per le persone indigenti, in contatto con loro, per fare il tampone. A conferma di questa stretta collaborazione, un simbolico passaggio di consegne avverrà nei prossimi giorni, all’interno della Galleria, tra il direttore del centro commerciale Leonardo, Gianpiero Campoli e il dottor Stefano Salvinelli, presidente comitato Fiumicino Croce Rossa Italiana e il responsabile medico centro di formazione Full D Cri.

«Questo Natale le esigenze di ognuno di noi sono mutate e per questo abbiamo voluto dare la precedenza a quella che è ormai diventata una priorità assoluta in tempi di pandemia: la salute! Un’iniziativa benefica resa possibile grazie all’appoggio della proprietà del centro Leonardo Urbe Retail Real Estate S.r.l., sempre molto sensibile ai temi della solidarietà - afferma il direttore del Centro Leonardo, Gianpiero Campoli - Siamo entusiasti di rilanciare l’iniziativa benefica del Tampone Sospeso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Un aiuto concreto e mirato per regalare dei tamponi gratuiti alle famiglie in difficoltà e alle persone indigenti. Siamo lieti che, ancora una volta il Centro Leonardo, diventi promotore e strumento di iniziative solidali».

