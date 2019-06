Roma, incendio distrugge centro anziani a Conca d'Oro

Un incendio nella notte ha distrutto il centro anziani di via Val d'Ala, zona Conca d'Oro. Il fuoco è divampato intorno alle tre di notte. Completamente distrutta una struttura di 200 metri quadrati che ospitava lo storico centro anziani del quartiere. L'edificio è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto insieme ai poliziotti dei commissariati Fidene e Vescovio e alle volanti ora impegnati nelle indagini per accertare le cause del rogo. All'interno non c'era nessuno, al momento non si esclude alcuna pista. Il centro anziani si trova all'interno del parco delle Valli, lì accanto sono presenti numerosi insediamenti rom.

«La struttura era stata recentemente ristrutturata per riqualificare gli spazi che i numerosi soci utilizzavano per le loro attività. L'amministrazione del Municipio è vicina al presidente e a tutti i soci che avevano in esso un punto di riferimento e di aggregazione». Così, in una nota, Maria Concetta Romano, assessore alle Politiche Sociali del III Municipio. «Faremo di tutto per ricostruirlo nel più breve tempo possibile» rassicura il presidente Giovanni Caudo.

Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA