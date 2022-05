Nella sala del Carroccio in Campidoglio si è tenuto l’incontro organizzato dalla Presidenza della Commissione Capitolina Sport in collaborazione con il coordinamento dei Rappresentanti degli Osservatori municipali ASD/SSD dal titolo “Centri sportivi municipali, una risorsa per Roma: dalla revisione del Regolamento all’Avviso Unico”. Tra i presenti: Ferdinando Bonessio, presidente Commissione Capitolina Sport. Intervengono: Alessandro Onorato, assessore allo Sport - Roma Capitale; Svetlana Celli, presidente Assemblea Capitolina; Daniele Parrucci, consigliere Metropolitano con delega allo sport; Dario Nanni, vicepresidente Commissione Capitolina Sport; Riccardo Viola, presidente CONI Lazio; Roberto Tavani, delegato allo Sport della Regione Lazio. Modera l’incontro: Claudio Ortale, rappresentante ASD Osservatorio Capitolino.



"Tutte le attivita' ludico-ricreative-sportive organizzate presso le strutture scolastiche nell'ambito dei Centri sportivi municipali rientrano di diritto tra i servizi alla persona e dunque gli enti locali hanno l'obbligo di erogarli. Roma Capitale riconosce alle attivita' sportive una forte valenza sociale e culturale volta a favorire l'inclusione, il contrasto all'emarginazione e il benessere psicofisico che si traduce anche in un contenimento dei costi sanitari e, piu' in generale, in un miglioramento della qualita' della vita". A parlare il presidente della Commissione Capitolina Sport, Ferdinando Bonessio aprendo i lavori dell'incontro organizzato dalla presidenza della Commissione capitolina Sport in collaborazione con il coordinamento dei Rappresentanti degli Osservatori municipali Asd/Ssd dal titolo "Centri sportivi municipali, una risorsa per Roma: dalla revisione del Regolamento all'Avviso Unico.