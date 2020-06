Sarà una specie di scuola surrogata, o forse semplicemente un lento e doveroso ritorno alla normalità per tanti bambini di Roma. Partono oggi, ma non in tutti i Municipi, i centri estivi. Nel Municipio I si è data priorità massima ai nidi: riaprono otto. Dopodomani apre anche il centro estivo della Casina di Raffaello nella ludoteca di Villa Borghese: sarà operativo fino all'11 settembre. C'è moltissima richiesta per i bimbi delle scuole elementari e i bandi per trovare enti gestori che possano attivare spazi e attività in sicurezza, sono stati espletati tutti a tempo record (le linee guida aggiornate nazionali sono uscite la notte dell'11 giugno). E poi, c'è un problema di fondo per il Campidoglio che sconsigliava di allestire i centri nei nidi (l'assessore Mammì definisce la scelta di utilizzarli in Municipio I e II «azzardata», loro oggi risponderanno inaugurando i nidi estivi con il ministro Bonetti e il viceministro Ascani) perché devono affrontare una riorganizzazione in vista di settembre, che è ancora un'incognita. E infatti non tutti sono stati veloci e puntuali nel mettere in piedi un servizio, che fino a poco tempo fa non si sapeva nemmeno se ci sarebbe stato. Oggi infatti si parte in Centro e nei Municipi II, III (solo privati, in un secondo momento prenderanno il via i progetti Summer Town e i centri municipali gratuiti), VII, VIII (700 posti), X (18 strutture hanno già presentato progetti), XIII (si svolgeranno in 7 scuole dell'infanzia). Pochissimi prevedono il servizio di refezione.

Centri estivi, le norme cambiano ancora: basta l'autocertificazione e porte aperte alla fascia 0-3 anni

Centri estivi, rincari anche oltre il 30%. Ecco le linee guida per la partenza dal 15 giugno

CHI SLITTA A LUGLIO

Nel Municipio XV si parte il 30 giugno: ci sono 235 posti. Al Tiburtino si parte pure il 30 giugno con i più piccoli e il 6 luglio con i ragazzini più grandi. I bandi sono ancora aperti. Al V i centri estivi sono direttamente collegati con i servizi sociali, che contribuiranno a pagare le quote nei centri privati per i ragazzi già seguiti. Nel Municipio delle Torri deve essere pubblicato il bando per 8 strutture da avviare a luglio (300 posti). A luglio è previsto il via anche nel XIV municipio. Nel Municipio IX e XI si parte il 6 luglio e si conclude il 30 luglio per 40 posti in tutto. Il 14 agosto tocca all'Eur.

Ultimo aggiornamento: 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA