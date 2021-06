Roma, dal primo luglio riaprono i centri anziani: sono chiusi dai tempi del lockdown

Chiusi dai tempi del lockdown, i 150 centri anziani della Capitale riapriranno il primo luglio. A deciderlo il Campidoglio: la Giunta Capitolina ha approvato la memoria che conferma, ai sensi della normativa nazionale, la possibilità di riaprirli accogliendo così di nuovo gli oltre 65mila iscritti: torneranno, quindi, attività ricreative, sociali, culturali e di informazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e di prevenzione del contagio.

La riapertura è prevista dal Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021. Lunedì 7 giugno il Dipartimento Politiche Sociali invierà una circolare ai Municipi, con le informazioni utili a garantire la riapertura in sicurezza dei centri sui relativi territori.

«I centri sociali anziani rappresentano un punto di riferimento importante per i cittadini della terza età, fra i più provati dalle conseguenze delle misure di distanziamento rese necessarie dalla pandemia. Per questo, in base alla normativa nazionale abbiamo voluto dare un impulso ai Municipi perché pongano in essere le azioni necessarie alla riapertura in sicurezza di queste strutture, sempre nell’assoluto rispetto delle misure di prevenzione previste» ha detto la sindaca Virginia Raggi.